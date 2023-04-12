Уголовное дело о получении взятки возбудили против замначальника ИФНС № 15 по Москве

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В Москве возбудили уголовное дело против заместителя начальника ИФНС № 15 по городу Москве Елены Ишхановой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице в своем телеграм-канале.

Следствию удалось установить, что Ишханова с сентября 2016 года по октябрь 2018 года, являясь начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 28, получала деньги за то, что бездействовала в пользу взяткодателя.

Женщина получила взятку на сумму более 1 800 000 рублей, указали в ведомстве.

Полиции удалось поймать Ишханову в ходе совместной работы с сотрудниками управления ФСБ по Москве и МВД.

Фигурантка дела была задержана полицейскими.

Ранее сообщалось, что Хорошёвский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замглавы Московской таможни Сергея Цуканова за взятку в 500 тысяч рублей. Мужчина был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд запретил ему занимать должности в течение пяти лет.



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