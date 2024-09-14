Министр труда и соцразвития Северной Осетии задержана по делу о превышении полномочий

Фото: minsotc.alania.gov.ru

Министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова задержана на 48 часов по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале республиканского МВД.

Как уточнило ведомство, было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 286 УК РФ.

"Всего в период с января 2022 года по май 2023 года должностные лица министерства труда и социального развития РСО-Алания, действуя группой лиц по предварительному сговору, без применения конкурентных способов определения поставщика, заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее замглавы управления Росгвардии по Крыму Виталий Салманов был арестован на 2 месяца по возбужденному на него уголовному делу о превышении должностных полномочий. В этот же день суд Иркутска приговорил бывшего главу Минздрава Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам строгого режима за превышение должностных полномочий, мошенничество, получение взятки и отмывание денежных средств.

Помимо этого, его также оштрафовали на 80 миллионов рублей и лишили права занимать определенные должности на срок 15 лет. При этом соучастникам Сандакова также назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 до 4,5 года со штрафами в размере 500 и 900 тысяч рублей. Отмечается, что они возместили причиненный ущерб в размере более 14,2 миллиона рублей.

