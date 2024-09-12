Гендиректор "Ленбытхим" Михайлов задержан по подозрению в мошенничестве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов задержан по подозрению в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России. Об этом СК РФ сообщил в телеграм-канале.

По версии следствия, при исполнении госконтрактов на сумму более 115 миллионов рублей, заключенных с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения МО России, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом свыше 20 миллионов рублей. Сейчас проверяется причастность должностных лиц АО "Военторг" и указанного департамента Минобороны к совершению преступления.

В ходе проведения следственных действий выяснилось, что в собственности задержанного и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Турции, а также автомобили стоимостью больше 100 миллионов рублей. Законность приобретения транспорта проверяется.

Сейчас решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в отношении экс-замминистра МЧС РФ Павла Барышева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации правоохранителей, Барышев в период с 2017 по 2019 год подготовил поддельные документы о наличии у него права на обеспечение жильем. С помощью этих документов он похитил трехкомнатную квартиру в Москве стоимостью не менее 20 миллионов рублей.

Барышева сняли с должности замруководителя МЧС в 2021 году указом Владимира Путина. Он занимал данный пост с февраля 2017 года.