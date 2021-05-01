Путин снял с должности замглавы МЧС Барышева

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Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя руководителя МЧС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в президентском указе.
Документ вступил в силу с момента подписания.
Павел Барышев был назначен на должность заместителя главы МЧС в феврале 2017 года.
Ранее Путин освободил Анатолия Рудого от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).