Путин снял с должности замглавы МЧС Барышева

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя руководителя МЧС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в президентском указе.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Павел Барышев был назначен на должность заместителя главы МЧС в феврале 2017 года.

Ранее Путин освободил Анатолия Рудого от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).