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Регионы

18:06

Путин назначил сенатора Русских врио губернатора Ульяновской области

власть регионы

Фото: council.gov.ru

Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области", – говорится в указе президента.

Отмечается, что документ вступил в силу со дня подписания.

Алексей Русских с 2018 года был членом Совфеда от правительства Московской области. Ранее трижды избирался в депутаты Госдумы от КПРФ.

Ранее в четверг, 8 апреля, Сергей Морозов объявил об уходе с поста губернатора Ульяновской области в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы. Он возглавлял регион с 2005 года.

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