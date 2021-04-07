Путин отправил в отставку главу Тувы Шолбана Кара-оола

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Тувы Шолбана Кара-оола. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш. В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", – говорится в указе.

Владислав Ховалыг с 2008 по 2018 год работал на посту мэра города Кызыла. Ранее занимал должность министра земельных и имущественных отношений Республики Тыва, а также возглавлял территориальный орган Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.

Шолбан Кара-оол занимал должность главы Тувы с 2007 года.