Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла в Белоруссии

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в указе.

Позднее стало известно, что Мезенцева назначили государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России.

Дмитрий Мезенцев занял должность российского посла в Минске 30 апреля 2019 года, сменив на этом посту Михаила Бабича. Ранее он был членом Совфеда, а также занимал пост губернатора Иркутской области.

При этом Бабич являлся послом РФ в Белоруссии с 24 августа 2018 года. До этого он являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.