Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла в Белоруссии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в указе.
Позднее стало известно, что Мезенцева назначили государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России.
Дмитрий Мезенцев занял должность российского посла в Минске 30 апреля 2019 года, сменив на этом посту Михаила Бабича. Ранее он был членом Совфеда, а также занимал пост губернатора Иркутской области.
При этом Бабич являлся послом РФ в Белоруссии с 24 августа 2018 года. До этого он являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: