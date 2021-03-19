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Политика

19 марта, 19:46 (обновлено 19.03.2021 20:28)

Дмитрий Мезенцев освобожден от должности посла в Белоруссии

власть политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", – говорится в указе.

Позднее стало известно, что Мезенцева назначили государственным секретарем Союзного государства Белоруссии и России.

Дмитрий Мезенцев занял должность российского посла в Минске 30 апреля 2019 года, сменив на этом посту Михаила Бабича. Ранее он был членом Совфеда, а также занимал пост губернатора Иркутской области.

При этом Бабич являлся послом РФ в Белоруссии с 24 августа 2018 года. До этого он являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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