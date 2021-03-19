Лукашенко назвал возможных кандидатов на следующих президентских выборах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого считает достойными кандидатами на президентский пост. Об этом сообщает РИА Новости.

19 марта Лукашенко провел встречу с коллективом предприятия "Молочный мир", на которой рассказал, что участниками следующих президентских выборов могут стать Юрий Караев и Владимир Караник. Сейчас первый является помощником президента по Гродненской области, второй руководит тем же регионом.

Лукашенко назвал Караева и Караника достойными кандидатами, знающими цену стране. Президент подчеркнул, что единственный возможный путь передачи власти – выборы и его дети не унаследуют высокий пост.

Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявляла о старте общенационального онлайн-голосования о возможности переговоров с официальной властью. Она заявила о кризисе в стране, выход из которого возможен лишь через диалог.