Российский посол назвал сроки начала выпуска вакцины РФ от COVID-19 в Белоруссии

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Названы сроки начала выпуска российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии. Об этом рассказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Представитель дипведомства заявил, что результатом тесного взаимодействия российской и белорусской сторон стало поручение президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее объявил, что Белоруссия станет первой страной, куда будет направлена вакцина из России.

"Первые шаги по взаимодействию <...> с белорусскими партнерами являются оптимистичными и перспективными", – отметил Мезенцев.

Он сообщил, что использование первой партии российской вакцины от коронавируса в Белоруссии начнется в декабре. При этом производство препарата в республике может стартовать в начале 2021 года.

"Есть все основания видеть успешной и совместное производство вакцины", – сказал российский посол.

Мезенцев добавил, что белорусские эксперты высоко оценили качество и эффективность российского препарата.

"Если говорить о цифрах, то это не менее 95%. Это очень высокий показатель в сравнении с рядом зарубежных аналогов", – сказал Мезенцев.

Минск и Москва ранее договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины. Таким образом, Белоруссия стала первой страной, где проводится клиническое исследование вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России.

Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил Россию за обеспечение Белоруссии вакциной от COVID-19.