Путин сообщил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19

17:22
Фото: Агентство "Москва"
Президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса.
Ранее состоялся телефонный разговор между российским лидером и главой Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе него было принято решение об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса.
"Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", – сообщил Путин на совещании с членами правительства.
Глава государства поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой довести до конца работу с коллегами до Белоруссии.
Также Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с компанией "СК-Фармация", которая занимается дистрибуцией лекарственных средств Казахстана. В договоре прописано выделение гарантированного объема российского вакцины от коронавируса.
Препарат от COVID-19 будет доставлен в клиники Москвы до 3 сентября. Помимо этого, пострегистрационные испытания вакцины начнутся 4–5 сентября.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19
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