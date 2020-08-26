Путин сообщил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"

Президент России Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет одной из первых стран, которая получит российскую вакцину от коронавируса.

Ранее состоялся телефонный разговор между российским лидером и главой Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе него было принято решение об участии белорусов в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса.

"Мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат", – сообщил Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой довести до конца работу с коллегами до Белоруссии.

Также Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с компанией "СК-Фармация", которая занимается дистрибуцией лекарственных средств Казахстана. В договоре прописано выделение гарантированного объема российского вакцины от коронавируса.

Препарат от COVID-19 будет доставлен в клиники Москвы до 3 сентября. Помимо этого, пострегистрационные испытания вакцины начнутся 4–5 сентября.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".