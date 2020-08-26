Казахстан договорился с РФПИ о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Компания "СК-Фармация", которая является единым дистрибьютером лекарственных средств Казахстана, подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
"Подписано соглашение о взаимопонимании между РФПИ и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что нужный объем для Казахстана будет производить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Ранее Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что необходимое для граждан страны количество вакцин планируют произвести за год. Он добавил, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе.
Сделать предзаказ вакцины против коронавируса невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.
Вакцину от COVID-19 доставят в медучреждения Москвы 3 сентября
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