Путин назвал отношения с Белоруссией братскими и подлинно союзническими

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Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими, добрососедскими и не подверженными политической конъюнктуре. Об этом российский лидер заявил в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Президент назвал межрегиональные связи одним из важнейших компонентов союзнических отношений двух стран, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

"Отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее российский лидер отмечал недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в которой проходят массовые протесты. Он также подчеркнул, что нельзя оказывать внешнее давление на белорусские власти.