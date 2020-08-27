В Польше призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Россию отказаться от планов военного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, сообщает RT.
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вмешательства в Белоруссию под ложным предлогом "восстановления контроля" – враждебного акта, нарушающего международное право и права человека у народа Белоруссии", – отметил политик.
Ранее Владимир Путин рассказал, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике в случае необходимости.
Президент РФ отметил, что созданный резерв не будет использоваться до тех пор, пока ситуация в Белоруссии не выйдет из-под контроля. То есть, силовики не будут задействованы, пока экстремистские элементы не начнут заниматься разбоем, добавил глава государства.
Александр Лукашенко считает, что против Белоруссии ведется гибридная война, и этой войной противоборствующих сторон поражены средства массовой информации и информационная сфера. Также президент Белоруссии заявил, что против республики началась "дипломатическая бойня" на самом высоком уровне.
9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По их результатам действующий глава государства получил 80,1%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
По стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами. Участники демонстраций не согласны с результатами выборов.
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