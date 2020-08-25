Белорусской оппозицией руководят с Запада – Лавров

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что оппозицией в Белоруссии руководит Запад, сообщает пресс-служба министерства.

На встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом он обратил внимание на предложение президента республики Александра Лукашенко провести конституционную реформу. Речь шла о последующей организации выборов президента, парламента и органов местного самоуправления.

"Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", – заявил Лавров.

Бигэн услышал серьезные предостережения России относительно попыток из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии, добавил он.

"Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего США и лидеры Евросоюза, обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве, всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется, и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков. Мы считаем это крайне опасным", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лукашенко полагает, что США и Европа причастны к организациям беспорядков в стране. По его утверждению, для этого создан специальный центр под Варшавой.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По их результатам действующий глава государства получил 80,1%, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

По стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами. Участники демонстраций не были согласны с итогами выборов.

В первые сутки после начала протестов были задержаны около трех тысяч человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела.

Лавров сказал, что в Москве рассматривают версию о возможном давлении на Тихановскую. По его мнению, экс-кандидат в лидеры республики и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.