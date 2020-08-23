Лавров не исключает, что на Тихановскую могли оказать давление

16:35
Фото: AP Photo/Sergei Grits
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве рассматривают версию о том, что на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую было оказано давление, передает РИА Новости.
Лавров отметил, что Тихановская и ее сторонники заинтересованы в дальнейшей дестабилизации обстановки в республике.
"Видимо, ей (Тихановской) не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции", – высказался Лавров, выступая в рамках молодежного форума "Территория смыслов".
Министр также сделал акцент на том, что свои заявления Тихановская обычно озвучивает на английском языке. Это может говорить о нахождении адресатов экс-кандидата в "западном направлении".
"Возможно – я ничего не утверждаю – цель подобного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию", – подчеркнул Лавров.
При этом глава МИД РФ отметил, что Москве известно о несогласии некоторых западных партнеров России с таким подходом.
Ранее Лавров заявил, что выборы в Белоруссии нельзя использовать, чтобы подорвать нормальный диалог между властью и обществом.
В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
Министерство обороны Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
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