Министрерство обороны Белоруссии берет под защиту военные мемориалы

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В Белоруссии военные монументы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, берет под защиту Министерство обороны, сообщает "Газета.ру", ссылаясь на заявление министра обороны республики Виктора Хренина.

"Сегодня организуются акции в этих священных местах, этого допустить мы не можем. С сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", – сказал Хренин.

В ведомстве отметили, что берут под охрану объекты, начиная с 23 августа.

"В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело не с милицией, а с армией", – предупредил Хренин.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закрыть те предприятия, на которых происходят забастовки. Он подчеркнул, что страна переживет забастовки, а вынуждать нежелающих работать не следует.

