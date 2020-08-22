Лукашенко предложил закрыть предприятия, на которых бастуют рабочие

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал закрыть те предприятия, на которых происходят забастовки. Об этом он сообщил в ходе проправительственного митинга, который был организован в Гродно.

Как сообщает ТАСС, Лукашенко отметил, что бастующих невозможно уговорить или заставить. Он подчеркнул, что страна переживет забастовки, а вынуждать нежелающих работать не следует.

"Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что у него имеется информация о призывах к бастующим со стороны частных компаний останавливать работу на госпредприятий. Лукашенко подчеркнул, что таким образом они желают отвоевать рынок.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о попытках противопоставить государство и рабочего на госпредприятиях. Таким образом происходит "раскачивание" государственных предприятий, по словам главы правительства РБ.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.