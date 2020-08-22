В Белоруссии задержан причастный к финансированию уличных протестов – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белоруссии задержан 34-летний координатор незаконных уличных акций, который занимался поиском и финансированием их новых участников. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она рассказала, что выйти на злоумышленника удалось после задержания 37-летнего мужчины, который рассказал о встрече с указанным координатором и его просьбах собрать общество для участия в акциях протеста.

"Выяснилось, что за день до этого "клиент" вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей (около 1,8 тысячи российских рублей. – Прим. ред.), а также купил ему спиртное и продукты питания", – рассказала Чемоданова на своей странице в Telegram.

Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, возникшие в результате президентских выборов. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации в Белоруссии в случае наличия желания со стороны руководства страны.

