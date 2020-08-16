В Минске на митинге оппозиции собрались десятки тысяч человек

16 августа, 21:13
Фото: ТАСС/Dmitri Lovetsky
У стелы "Минск – город-герой" на митинг оппозиции собрались несколько десятков тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова тоже заполнены митингующими. Часть из них разошлись по соседним улицам.
Ранее в Минске состоялся митинг сторонников президента Александа Лукашенко. Перед ними выступил глава государства, который заявил, что если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов начали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. СК Белоруссии призвал соотечественников не поддаваться на провокации организаторов протестов.
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