Лукашенко вышел к митингующим в Минске

15:41
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на митинге своих сторонников, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут, передает РИА Новости.
"Я хочу спросить у вас – чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Каких, что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких, завтра начнем", – сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что если народ загубит первого президента, то это будет начало их конца. Белорусский лидер считает, что выборы президента республики состоялись и результаты в более чем 80% голосов поддержки не могли быть сфальсифицированы.
Британский журналист Нил Кларк в беседе с RT полагает, что сценарий протестов в Белоруссии похож на те, что происходили на Украине в 2014 году и в Югославии – в 2000-м.
По его мнению, если оппозиция в Белоруссии победит, для белорусского народа "все закончится тоже не лучшим образом". Также он считает, что западные страны и элиты заинтересованы в смене режима в Белоруссии.
В республике начались протесты после президентских выборов. В этот день в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания.
Глава МВД позднее пообещал провести проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции в республике. Он добавил, что разбирательства проведут после стабилизации ситуации в стране.
Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он считает, что нынешняя ситуация в стране не является революцией.
В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил санкций.
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