Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за травмы людей, непричастных к протестам. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире программы "Марков. Ничего личного" глава ведомства заявил, что приносит извинения людям, "попавшим под раздачу".

Несанкционированные протестные акции начались в столице Белоруссии Минске и ряде других городов страны вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики.

Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Светлана Тихановская, немногим более 10%.

За последние сутки в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые прошли 12 августа, были задержаны около 700 человек.

