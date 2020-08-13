В МВД Белоруссии сообщили о задержании около 700 человек за сутки

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В Белоруссии за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые прошли 12 августа, задержаны около 700 человек, сообщает RT со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", – говорится в сообщении.

Также в МВД Белоруссии сообщили, что 12 августа на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. Отмечается, что в Минске фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в нескольких микрорайонах, по улице Сурганова и других. Из-за этого общественный транспорт курсировал с перебоями, добавили в ведомстве.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%.

После объявления результатов выборов в республике начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. По словам Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа.

СК Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

