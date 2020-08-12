СМИ сообщили о задержании координаторов беспорядков в Минске

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В среду, 12 августа, в Минске задержали координаторов беспорядков, сообщает агентство БелТА.

Как отмечается, один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь". Он, по данным агентства, руководил действиями трех подчиненных.

Ситуация в Минске в настоящее время находится под контролем властей. Представители силовых структур покинули места выступлений.

Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, заявил, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он сообщал о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.