09:29
Фото: AP Photo
Ситуация в Минске вернулась под контроль властей после акций протеста, сообщает РИА Новости.
Представители милиции, ОМОНа и внутренних войск покинули места выступлений. Часть активистов были задержаны.
Вечером 11 августа протестующие стали собираться в небольшие группы в разных частях Минска. Они группировались возле станций метро, а также рядом с торговыми центрами и универсамами.
Демонстранты кричали, аплодировали и приветствовали друг друга. Также там скапливались автомобилисты, которые сигналили в знак поддержки протестующих.
Столкновения между демонстрантами и представителями силовых структур начались около 22:00. В частности, они произошли на юго-западе Минска, в районе станции метро "Михалово" и у торгового центра "Магнит". Группу протестующих разогнали и на проспекте Дзержинского, некоторых задержали.
На юго-востоке Минска несколько групп протестующих собрались в районе Серебрянка. Для их разгона была стянута спецтехника. Из дворов периодически выходили молодые люди, вооруженные палками и пластиковыми бутылками. Произошло несколько стычек, некоторая часть протестующих спряталась во дворах. Наиболее активных протестующих задержали.
Некоторые дома штурмовали силы ОМОН, используя тараны. Некоторые протестующие были задержаны, их пытались отбить с помощью деревянных палок, камней, факелов и фейерверков. Однако большинство демонстрантов призывали не провоцировать милицию.
Протестующих вытеснили с проспекта Рокоссовского ближе к часу ночи. Они прятались в припаркованных автомобилях, которые представители ОМОНа начали обыскивать в поисках нарушителей и опасных веществ.
На западе Минска, в районе Каменная горка, люди пытались перегородить улицу. Протестующие вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки. С помощью спецтехники и автозаков представители силовых структур смогли разогнать протестующих к часу ночи.
На северо-востоке столицы Белоруссии частично перекрыли автомобильное движение. Несколько групп людей собрались возле жилых домов на Уручье. Они прятались в жилых домах при виде силовиков, люди с балкона выражали недовольство действиями милиции и ОМОНа. Зачистка обеих сторон проспекта Независимости была завершена после полуночи.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. На демонстрантов были брошены представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. После первой ночи массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела, задержаны около трех тысяч человек.
Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, заявил, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он сообщал о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.
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