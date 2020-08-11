ООН: власти Белоруссии должны соблюдать право журналистов на свободную работу

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал власти Белорусии соблюдать право журналистов на свободную работу, сообщает ТАСС.

"Журналисты в Белоруссии, как и остальные люди, должны свободно осуществлять свою работу. Это принципиально важно. Мы призываем власти страны уважать права человека и проявлять сдержанность", – заявил он.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные российские журналисты вернулись в Москву, до границы их сопровождали дипломаты. Известно, что это Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Влад Зиздок. Сообщается, что все они чувствуют себя нормально.