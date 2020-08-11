Россия будет добиваться освобождения задержанных в Белоруссии журналистов – Лавров

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Россия будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации по задержанным в Белоруссии журналистам, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации", – заявил Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что данную ситуацию необходимо решить исходя прежде всего из гуманных соображений.

В настоящее время российские журналисты освещают ситуацию, связанную с массовыми протестами в Белоруссии. Беспорядки начались на фоне президентских выборов, проходивших в стране.

Протесты фиксировались в большинстве городов Белоруссии. В ночь с 9 на 10 августа были задержаны около 3 тысяч человек. По факту массовых беспорядок СК РБ возбудил уголовные дела.

Ранее сообщалось, что посольство РФ работает над выяснением обстоятельств задержания российских журналистов. В частности, по данным СМИ, задержали фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Илью Питалева. Он не выходил на связь с 17:40 10 августа.

До этого стало известно о задержании журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента "Медузы" Максима Солопова, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова, двоих корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Старков, Ласенко и Пегов были освобождены.