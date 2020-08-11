Посольство РФ в Белоруссии устанавливает обстоятельства задержания журналистов

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Посольство РФ в Белоруссии устанавливает обстоятельства задержания и местонахождение россиян, в том числе журналистов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство принимает все возможные меры, чтобы оказать помощь своим гражданам.

В МВД республики уточнили, что в ходе столкновений в ночь на понедельник пострадали порядка сотни человек – 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Позднее ведомство сообщило об одном погибшем.

За участие в несанкционированных акциях задержали около 3 тысяч человек, возбуждены уголовные дела. Оказались задержаны в том числе российские журналисты. Стало известно о задержании журналистов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, корреспондента "Медузы" Максима Солопова, создателя проекта WarGonzo Семена Пегова, двоих корреспондентов и оператора телеканала "Дождь".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, но им оказывают консульскую помощь. Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов были освобождены.

Как считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Лукашенко добавил, что интернет в республике тоже отключают из-за границы.