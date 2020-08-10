В Минске освободили троих российских журналистов

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Трое российских журналистов, ранее задержанных в Белоруссии, вышли на свободу. Об этом заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов, только что буквально", – рассказал дипломат.

По словам Мезенцева, возвращение журналистов в Россию запланировано на вторник, 11 августа.

Ранее в понедельник издание Daily Storm сообщило об избиении и задержании своих журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Кроме того, были задержаны корреспондент "Медузы" Максим Солопов и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Утром 9 августа в Минске также задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации, однако им оказывают консульскую помощь.

В ходе акций протеста в Белоруссии, которые начались вечером 9 августа после закрытия избирательных участков на выборах президента, было задержано около 3 тысяч человек. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, митингующими управляли из-за рубежа.

