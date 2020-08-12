Власти Минска оценили ущерб от массовых беспорядков более чем в 200 тыс долларов

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Власти Минска оценили ущерб от массовых беспорядков более чем в 200 тысяч долларов. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что в настоящее время городские коммунальные службы предпринимают меры по ликвидации последствий протестов. Лебедь сообщил, что в ходе беспорядков были повреждены дорожные знаки, светофоры, тротуарное покрытие, остановки, зеленые насаждения и более сотни мусорных контейнеров.

Ситуация в Минске в настоящее время находится под контролем властей. Представители силовых структур покинули места выступлений.

Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.

В МВД РБ рассказали, что в ночь с 11 на 12 августа были задержаны более тысячи человек. Очаговые сборы граждан фиксировались в 25 населенных пунктах. Кроме того, в СМИ появилась информация о задержании координаторов беспорядков в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, заявил, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он сообщал о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии. Недавно белорусский МИД сообщил, что имеет доказательства причастности иностранных государств к дестабилизации обстановки в стране.