Захарова выразила обеспокоенность ситуацией в Белоруссии

17:05
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии после президентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в министерстве внимательно следят за происходящим там в последние дни.
"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", – цитирует Захарову RT.
Она добавила, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации. Представитель внешнеполитического ведомства РФ призвала все стороны к сдержанности и благоразумию.
"Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", – заключила она.
Протесты начались после президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Однако, согласно обновленным предварительным данным ЦИК, за первого голоса отдали 64,49% избирателей, за вторую – 14,92%.
В день выборов в стране перестал работать интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что избирательный процесс не был справедливыми. Он объяснил, что отчеты местных наблюдателей показывают несоответствие его международным стандартам. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о готовности предоставить доказательства о причастности иностранных государств к дестабилизации ситуации в стране. В СК республики считают, что у акций были координаторы.
Лукашенко тоже утверждал, что беспорядками управляли из-за рубежа. По его словам, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Захарова также заявила, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти. Она отметила, что методы такого воздействия уже ранее проявлялись в ситуациях с другими странами.
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