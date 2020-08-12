Мобильный интернет заработал в Минске после трехдневного перерыва

11:09
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мобильный интернет возобновил работу в Минске после трехдневного перерыва, сообщает ТАСС.
Около 06:30 на мобильные телефоны стали приходить сообщения, которые ранее не были доставлены. Большинство сайтов снова стали открываться, вновь заработали мобильные приложения. В целом качество мобильного интернета значительно улучшилось.
В то же время по-прежнему закрыт доступ к негосударственным изданиям, которые освещали события в Минске во время массовых протестов. Помимо этого, с перебоями открываются сайты правозащитных организаций.
Сообщается, что в настоящий момент в Минске наблюдается спокойная обстановка. Протестующих на улицах нет, движение по проспекту Независимости и плошади Независимости свободное.
Интернет перестал работать в Белоруссии в день выборов президента страны. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что блокировка интернета происходит из-за рубежа. Он отметил, что специалисты выясняют причины падения интернета в стране.
Ситуация в Минске в настоящее время находится под контролем властей. Представители силовых структур покинули места выступлений.
Протесты начались в Белоруссии вечером 9 августа на фоне президентских выборов. Разгонять демонстрантов стали представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
Следственный комитет Белоруссии призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов протестов. В ведомстве попросили людей быть благоразумными и напомнили о наступлении уголовной ответственности за подобные противоправные действия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты, заявил, что беспорядками управляли из-за рубежа. Он сообщал о фиксации телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.
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