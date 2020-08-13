Помпео допустил введение санкций в отношении Белоруссии

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В США допустили введение санкций в отношении Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в распространенном интервью госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии.

"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим", – заявил Помпео.

Он отметил важность критериев, по которым будут приниматься решения о возможном введении санкций.

"Что <...> мы можем сделать <...>, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа – вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов", – подчеркнул Помпео.

Он добавил, что необходимость введения санкций против Белоруссии еще не определена.

Ранее заместитель секретаря российского Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что США готовы удушить европейские страны ради своих интересов. По его словам, Европа следует указаниям Вашингтона.