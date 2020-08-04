Американский сенатор призвал принять меры по недопущению завершения строительства СП-2

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сенатор США Тед Круз призвал принять любые необходимые санкции с целью недопущения завершения строительства "Северного потока – 2", сообщает RT.

Он заявил, что Россия распространяет дезинформацию среди партнеров по строительству, утверждая, что они не столкнутся с действием санкций. По словам Круза, Россия также имеет неверное представление о поддержке законодательных мер против "Северного потока – 2", предложенных сенатором. Он сообщил, что они одобрены подавляющим большинством от обеих партий.

В связи с этим Круз попросил госсекретаря США Помпео принять любые необходимые санкции против "Северного потока – 2". Он заявил, что завершение строительства трубопровода нанесет серьезный ущерб интересам и национальной безопасности США и Европы.

"Полагаю, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" вы сейчас имеете все законные полномочия предельно ясно дать понять всем, кто участвует в строительстве данного трубопровода, что последствия этого будут катастрофическими и делать этого не стоит", – сказал Круз.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. В нем фигурируют расширенные санкции против "Северного потока – 2". Они будут распространяться на компании, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов.