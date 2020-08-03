Польский регулятор оштрафовал "Газпром" из-за "Северного потока – 2"

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Польский президент Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростный наложил на "Газпром" штраф из-за отсутствия сотрудничества в расследовании дела по "Северному потоку – 2", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Хростный рассказал, что со стороны Польши в начале года было отправлено "Газпрому" письмо с просьбой предоставить им данные о контрактах на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газообразного топлива. Он уточнил, что от компании ответа не поступило.

"Правила ясны и одинаковы для всех, однако "Газпром" несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому нами расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона", – заявил Хростный.

Он подчеркнул, что на компанию наложен штраф в размере 50 миллионов евро за непредоставление информации по "Северному потоку – 2" и отказ в сотрудничестве.

В 2018 году антимонопольное ведомство Польши предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток – 2" – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – обвинения в нарушении антимонопольного законодательства страны из-за финансирования строительства.

В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

