Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год

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Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока – 2", сообщает РИА Новости.

Согласно ему, под ограничения попадают компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов. До сих пор санкции распространялись только на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", и страховые компании, причастные к этому.

Также предусмотрены санкции за "предоставление страхования и перестрахования", и услуг или помещений для "технической модернизации" судов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.