В Германии оценили действия США по отношению к "Северному потоку – 2"

12:13
Фото: AP/Stefan Sauer/dpa
В Германии приняли к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео относительно проекта "Северный поток – 2", сообщил представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ.
Он подчеркнул, что позиция федерального правительства по "Северному потоку – 2" уже не раз была озвучена и остается неизменной, передает RT.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2".
Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что речь идет о мерах, которые предусмотрены законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В частности, угрозу санкциями Помпео назвал четким сигналом организациям, которые принимают непосредственное участие "в российских проектах по злонамеренному влиянию".
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостановили после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.
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