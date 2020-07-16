В Германии оценили действия США по отношению к "Северному потоку – 2"

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В Германии приняли к сведению заявления госсекретаря США Майка Помпео относительно проекта "Северный поток – 2", сообщил представитель ведомства печати и информации правительства ФРГ.

Он подчеркнул, что позиция федерального правительства по "Северному потоку – 2" уже не раз была озвучена и остается неизменной, передает RT.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что речь идет о мерах, которые предусмотрены законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). В частности, угрозу санкциями Помпео назвал четким сигналом организациям, которые принимают непосредственное участие "в российских проектах по злонамеренному влиянию".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостановили после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.