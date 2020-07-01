Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку – 2"

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Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер считает готовящиеся санкции США против "Северного потока – 2" намеренным расторжением трансатлантического партнерства. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний – европейские рабочие места, которые находятся в опасности", – подчеркивает Шредер.

Он считает, что финансовые последствия от санкций могут быть крайне серьезными. Он добавил, что европейские потребители к тому же могут столкнуться с дополнительными расходами в размере четырех миллиардов евро в год.

Шредер отметил, что санкции против союзника по НАТО "есть не что иное, как сознательное расторжение трансатлантического партнерства, нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы".

4 июня в американский сенат был внесен законопроект, предусматривающий уточнение и расширение санкций против трубопровода. Введенные ранее ограничения планируют применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В декабре 2019 года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Соединенных Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг при этом раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

