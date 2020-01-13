В Австрии выступили против санкций по "Северному потоку – 2"

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

"Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо", – заявил он. Глава МИД подчеркнул, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и при этом не ущемляет интересы Украины.

Он напомнил, что критика США в адрес проекта основана на экономических соображениях. На вопрос журналиста о планах Вашингтона поставлять Евросоюзу свой газ, министр заявил, что "у Европы другие интересы".

Он заметил, что у ЕС и США одинаковые ценности, но, по его словам, использовать методы 30-летней давности", уже нельзя, поскольку "мир стал многополярным".

Санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2" начали действовать 21 декабря 2019 года. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопроводов.

В Кремле подобные шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции. Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал американские санкции проблемой для всего мира.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России заявил, что работа по строительству и запуску газопровода будет закончена до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года. В свою очередь, Меркель осудила введенные американские санкции и заявила, что продолжит оказывать поддержку проекту.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.