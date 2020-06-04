В сенат США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

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Законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2" внесен в сенат США, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из соавторов законопроекта, сенатора-республиканца Джона Барассо.

По его словам, законопроект призван уточнить и расширить существующие санкции. Всего законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участие в строительстве, корабли и страховые компании, предоставляющие услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта указано, что с санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Также США пригрозили расширить санкции в случае прокладки оставшихся километров газопровода "Северный поток – 2".