США готовят новые санкции против "Северного потока – 2"

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Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток – 2". По данным Bloomberg, введенные ранее ограничения планируется применить ко всей деятельности по прокладке труб и страхованию.

В частности, под санкции попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли. Кроме того, они будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Ограничения предусмотрены и для компаний, которые предоставляют технологии на суда. В тексте законопроекта будет указано, что санкциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве, передает RT.

Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря. Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции в случае прокладки оставшихся километров газопровода. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG на выведение "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину, поскольку директива ограничивает объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры.