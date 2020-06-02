Способное достроить "Северный поток – 2" судно сменило владельца

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток – 2", сменило владельца.

Теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду, пишет РБК со ссылкой на Российский международный реестр судов. По состоянию на 31 марта фонд входил в группу "Газпром".

Как пояснил изданию член коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, если собственником судна сделали фонд, значит, возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными.

Однако также это означает, что под санкции может попасть сам "Академик Черский", добавил эксперт. При этом источник в "Газпроме" указал, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отклонило заявку Nord Stream 2 AG на выведение "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.

Теперь Россия сможет заполнить газопровод лишь наполовину, поскольку директива ограничивает объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры.

6 мая стало известно, что Польша начала строительство конкурента "Северного потока – 2". Газопровода Baltic Pipe к 2022 году проложат от норвежского шельфа через Данию.