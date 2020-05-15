Регулятор ФРГ отказался освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы

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Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream – 2 в выведении проекта "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.

Отмечается, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под от регулирования была его реализация до 23 мая 2019 года, однако этого не произошло.

В Nord Stream – 2 собираются изучить решение агентства и возможные меры защиты своих прав. Решение немецкого регулятора по "Северному потоку – 2" может быть в течение месяца обжаловано через суд.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

В декабре прошлого года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

Правительство ФРГ положительно относится к проекту "Северный поток – 2". Оно продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям.

Власти ФРГ заявили, что принципиально отвергают санкции США против "Северного потока – 2", но при этом не готовы выставлять Вашингтону счета за замедление реализации проекта. При этом они подчеркнули, что не считают замедление работ по возведению трубопровода угрожающим фактором энергобезопасности Германии.