Регулятор ФРГ отказался освободить "Северный поток – 2" от требований газовой директивы

12:01
Фото: AP/Stefan Sauer/dpa
Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream – 2 в выведении проекта "Северного потока – 2" из-под правил обновленной Газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
Отмечается, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под от регулирования была его реализация до 23 мая 2019 года, однако этого не произошло.
В Nord Stream – 2 собираются изучить решение агентства и возможные меры защиты своих прав. Решение немецкого регулятора по "Северному потоку – 2" может быть в течение месяца обжаловано через суд.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
В декабре прошлого года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.
В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".
Правительство ФРГ положительно относится к проекту "Северный поток – 2". Оно продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям.
Власти ФРГ заявили, что принципиально отвергают санкции США против "Северного потока – 2", но при этом не готовы выставлять Вашингтону счета за замедление реализации проекта. При этом они подчеркнули, что не считают замедление работ по возведению трубопровода угрожающим фактором энергобезопасности Германии.
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