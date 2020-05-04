В правительстве ФРГ положительно относятся к проекту "Северный поток – 2"

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Правительство ФРГ положительно относится к проекту "Северный поток – 2". Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте парламента Германии.

"Правительству ФРГ сейчас неизвестно о том, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что "Северный поток – 2" будет завершен. Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям", – говорится в сообщении.

Власти ФРГ заявили, что принципиально отвергают санкции США против "Северного потока – 2", но при этом не готовы выставлять Вашингтону счета за замедление реализации проекта. При этом они подчеркнули, что не считают замедление работ по возведению трубопровода угрожающим фактором энергобезопасности ФРГ.

В декабре США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas вышла из проекта, забрав судно, прокладывавшее нитку по дну Балтийского моря.

В Кремле шаги Штатов расценили как пример недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг также раскритиковал американские санкции против "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

