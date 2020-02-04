США намерены расширить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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В конгрессе США могут расширить пакет санкций против проекта "Северный поток – 2". Об этом информирует немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

Новые ограничения наложат в том случае, если Россия продолжит прокладку остающихся километров газопровода. Отмечается, что санкции могут быть приняты в феврале – марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта и тех фирм, которые принимают газ из трубопровода РФ.

Уточняется, что в правящей в ФРГ парламентской коалиции не поддержали подобные идеи американцев.

"Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток – 2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им, как вести энергетическую политику", – уведомил представитель социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.

В конце декабря вступили в силу американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В связи с этим швейцарская компания Allseas была вынуждена прекратить прокладку труб по дну Балтийского моря.

В Москве сочли подобные меры недобросовестной конкуренцией, назвав санкции со стороны США проблемой для всего мира.