США намерены расширить санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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В конгрессе США могут расширить пакет санкций против проекта "Северный поток – 2". Об этом информирует немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Новые ограничения наложат в том случае, если Россия продолжит прокладку остающихся километров газопровода. Отмечается, что санкции могут быть приняты в феврале – марте. Они будут направлены против европейских инвесторов проекта и тех фирм, которые принимают газ из трубопровода РФ.
Уточняется, что в правящей в ФРГ парламентской коалиции не поддержали подобные идеи американцев.
"Мы делаем все, чтобы проект "Северный поток – 2" был завершен. Германия и Евросоюз не позволят, чтобы Вашингтон диктовал им, как вести энергетическую политику", – уведомил представитель социал-демократической партии по экономическим вопросам Бернд Вестфаль.
В конце декабря вступили в силу американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В связи с этим швейцарская компания Allseas была вынуждена прекратить прокладку труб по дну Балтийского моря.
В Москве сочли подобные меры недобросовестной конкуренцией, назвав санкции со стороны США проблемой для всего мира.