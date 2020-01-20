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Экономика

20 января, 11:56

Доля российского газа в Европе увеличилась – СМИ

экономика за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2019 году доля поставок российского газа в Евросоюз увеличилась по сравнению с 2018 годом и составила 47,5%. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В материале уточняется, что поставки газа в Европу из России, Норвегии и Алжира за минувший год выросли на 8%, поставки сжиженного природного газа – на 87%.

Российская компания "Газпром" поставила в ЕС почти 180 миллиардов кубометров газа. Хорошие показатели оказались и у НОВАТЭКа. Импорт СПГ в Евросоюз с двух проектов в Ленинградской области более чем в три раза превысил показатели 2018 года. При этом общий объем поставок компании вырос на 8,8%.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что за последние несколько лет Россия опередила США по объемам поставок СПГ в европейские страны. Доля РФ от общего объема поставок составляет 20%. Американские компании поставляют в Европу только 13%.

В конце декабря Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.

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