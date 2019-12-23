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Москва 24

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Политика

16:02

Новак заявил о превосходстве России над США по поставкам СПГ в Европу

экономика политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За последние несколько лет Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны. Такое заявление сделал глава Минэнерго Александр Новак.

По словам министра, к настоящему времени доля России от общего объема поставок составляет 20%. Американские компании поставляют в Европу только 13%. При этом три года назад такие поставки с российской стороны были минимальны.

"За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 миллионов тонн поставляется. А если брать США, то у них за два года прирост составил с 4-5 миллионов тонн до 9 миллионов", – подчеркнул Новак.

Он добавил, что почти двукратное увеличение стран, которые потребляют СПГ, позволило России значительно нарастить поставки.

Ранее в США вступили в силу санкции в отношении двух магистральных газопроводов: "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

Позднее швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила свою работу до выяснения обстоятельств. Компания также обратилась в Минфин США с целью получить отсрочку в 30 дней для завершения работ.

В Кремле выразили надежду, что американские санкции не станут препятствием для завершения проекта, поскольку строительство газопровода почти завершено.

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