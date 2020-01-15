В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Анна Марченко
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Он поделился, что на переговорах по газу президент России продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях. Об этом сообщает РИА Новости.
Витренко отметил, что знание деталей на тему газового вопроса указывает на то, что Россию эта тема волнует. Он отметил, что после разговора с Путиным сделал выводы, что президент "хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит".
"Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", – поделился он впечатлениями.
Помимо этого, Витренко отметил, что российская сторона до последнего была против транзита через Украину. По его словам, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход.
В конце декабря Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.
Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".
Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: