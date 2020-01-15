В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным. Он поделился, что на переговорах по газу президент России продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях. Об этом сообщает РИА Новости.

Витренко отметил, что знание деталей на тему газового вопроса указывает на то, что Россию эта тема волнует. Он отметил, что после разговора с Путиным сделал выводы, что президент "хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит".

"Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", – поделился он впечатлениями.

Помимо этого, Витренко отметил, что российская сторона до последнего была против транзита через Украину. По его словам, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход.

В конце декабря Москва и Киев подписали соглашения по продолжению транзита газа через украинскую территорию в конце ушедшего года. Срок нового договора составляет 5 лет. 1 января Украина начала транзит газа в Европу по новому соглашению с РФ.

Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что сделка "восстановила баланс интересов сторон".

Стороны подписали протокол по газовому сотрудничеству 20 декабря. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

