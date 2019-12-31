В "Нафтогазе" рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа, сообщает РИА Новости.

По словам Коболева, он ожидает, что в следующем году "Северный поток – 2" ввести в эксплуатацию не удастся, поскольку у РФ нет судна для прокладки труб для газопровода.

21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания, занимавшаяся прокладкой труб, приостановила свою работу.

Запуск "Северного потока – 2" уже перенесли на год.

"Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска достигнет порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.