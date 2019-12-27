Лавров объяснил активизацию попыток сорвать "Северный поток – 2"

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Сергей Лавров назвал санкции США против газопровода "Северный поток – 2" наглым и циничным вмешательством в дела европейского бизнеса. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что строительство газопровода близится к завершению. Именно поэтому, по мнению министра, его противники активизировали попытки, направленные на срыв проекта.

"Включение санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 году – это наглый, циничный акт вмешательства в дела европейского бизнеса", – сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз руководству компаний–участниц строительства.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

