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Политика

12:50

Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции против "Северного потока – 2"

политика экономика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала апофеозом абсурда и проявлением экономической войны введение США санкций против проекта "Северный поток – 2", сообщает ТАСС.

"То, что произошло, – это апофеоз абсурда, когда принимаются санкции против экономического инфраструктурного проекта в далекой Европе", – заявила спикер СФ на пресс-конференции.

Она напомнила, что санкции прописаны в оборонном бюджете США, и "теперь за счет статей этого бюджета будет вестись борьба против стран – членов НАТО".

Матвиенко полагает, что эти санкции направлены на создание конкурентных преимуществ для США, и выразила уверенность, что проект по прокладке новой ветки газопровода в Европу "будет обязательно завершен", "но осадочек-то останется".

"Осадочек в том смысле, что теперь европейские государства уже не могут так бездумно доверять своему партнеру, США, во взаимоотношениях, и не только в этой сфере", – добавила Матвиенко.

Она подчеркнула, что у России "достаточно возможностей и ресурсов", чтобы справиться с санкциями, а над ответными мерами уже работают министерства и ведомства "не только в России".

"Об этом уже задумался Евросоюз и европейские государства", – заключила она.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции неприемлемыми, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал отреагировать должным образом.

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